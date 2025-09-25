1 Eylül Hangi Yıl Pazartesi Gününe Denk Gelmiştir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 25 Eylül 2025 Perşembe günü ekranlara geldi. Yarışmada tarih bilgisi gerektiren dikkat çekici bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen “1 Eylül, hangi yıl pazartesi gününe denk gelmiştir?” sorusu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1 Eylül, hangi yıl pazartesi gününe denk gelmiştir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın