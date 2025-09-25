onedio
1 Eylül Hangi Yıl Pazartesi Gününe Denk Gelmiştir? Kim Milyoner Olmak İster

25.09.2025 - 22:16

ATV’de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışması 25 Eylül 2025 Perşembe günü ekranlara geldi. Yarışmada tarih bilgisi gerektiren dikkat çekici bir soru soruldu. Yarışmacıya yöneltilen “1 Eylül, hangi yıl pazartesi gününe denk gelmiştir?” sorusu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

İşte 200.000 TL'lik sorunun cevabı...

1 Eylül, hangi yıl pazartesi gününe denk gelmiştir?

A- 2006

B- 2010

C- 2014

D- 2017

Cevap C, yani 2014.

