3 Kasım - 9 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 3 Kasım - 9 Kasım haftasında Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Ay'ın enerjisi, hassas bedeninde hızlı ve belirgin değişimlere yol açabilir. Bu değişimler özellikle mide ve dolaşım sistemini etkileyebilir. Bu nedenle, bu hafta sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olman gerekiyor.

Rahatlatıcı çaylar ve dengeli öğünler, bu hafta senin en büyük yardımcıların olabilir. Özellikle papatya, melisa veya lavanta gibi doğal bitki çayları, mide rahatsızlıklarını hafifletebilir ve genel sağlığını korumana yardımcı olabilir. Ayrıca, dengeli ve hafif öğünler tüketmek, mide ve dolaşım sistemini yormadan enerji sağlayabilir.

Fakat unutma, bu hafta sağlığın için sadece bedeninin değil, duygusal durumunun da dikkate alınması gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

