Sevgili Yengeç, bu hafta senin için biraz hareketli geçecek gibi görünüyor. Ay'ın enerjisi, hassas bedeninde hızlı ve belirgin değişimlere yol açabilir. Bu değişimler özellikle mide ve dolaşım sistemini etkileyebilir. Bu nedenle, bu hafta sağlıkla ilgili konularda biraz daha dikkatli olman gerekiyor.

Rahatlatıcı çaylar ve dengeli öğünler, bu hafta senin en büyük yardımcıların olabilir. Özellikle papatya, melisa veya lavanta gibi doğal bitki çayları, mide rahatsızlıklarını hafifletebilir ve genel sağlığını korumana yardımcı olabilir. Ayrıca, dengeli ve hafif öğünler tüketmek, mide ve dolaşım sistemini yormadan enerji sağlayabilir.

Fakat unutma, bu hafta sağlığın için sadece bedeninin değil, duygusal durumunun da dikkate alınması gerekiyor. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…