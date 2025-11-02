onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yengeç ve yükselen Yengeç burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için birçok fırsatlarla dolu. Yaratıcı ve sezgisel enerjilerini harekete geçirecek olan Mars ile Neptün üçgeni, kariyer hayatında yeni ve heyecan verici adımlar atmanı sağlayabilir. İş yaşamında farklı olana odaklanabilirsin. Belki de sektör değiştirmeyi bile düşüneceğin bir süreçten geçiyorsun. Ani bir kararla işinden ayrılabilirsin! Lakin bunu duygusal bir açıdan yapmamalı, mantığınla hareket etmeli ve daha fazlasını kazanmayı hedeflemelisin. 

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte finansal planların değişebilir. Eline geçen toplu para, yatarımlarının yönünü değiştirebileceği gibi seni maddi anlamda da beklediğinden çok daha fazla güçlendirebilir. Bu arada bir taşınmaz almak yerine teknoloji ve değerli madenler gibi yatırımları önceliklendirmeye karar verebilirsin. 

Sıra geldi aşka! Dolunay'ın etkisiyle tutkulu ve enerjik bir döneme giriyorsun. Şimdi aşkta cesur adımlar atma sırası sende... Sahi, evlilik kararına ne kadar yakınsın? Tabii eğer evliysen, yuvanı bir bebekle taçlandırmak da gündeminde yer alabilir. Ancak bu Dolunay en çok bekarları şaşırtacak. Zira, bir anda hayatına giren kişi eski sevgilinden başkası olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yengeç Burcu Yorumu

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yengeç Burcu Yorumu

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yengeç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yengeç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın