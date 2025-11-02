Sevgili Yengeç, bu hafta senin için birçok fırsatlarla dolu. Yaratıcı ve sezgisel enerjilerini harekete geçirecek olan Mars ile Neptün üçgeni, kariyer hayatında yeni ve heyecan verici adımlar atmanı sağlayabilir. İş yaşamında farklı olana odaklanabilirsin. Belki de sektör değiştirmeyi bile düşüneceğin bir süreçten geçiyorsun. Ani bir kararla işinden ayrılabilirsin! Lakin bunu duygusal bir açıdan yapmamalı, mantığınla hareket etmeli ve daha fazlasını kazanmayı hedeflemelisin.

Hafta sonuna doğru ise Uranüs’ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte finansal planların değişebilir. Eline geçen toplu para, yatarımlarının yönünü değiştirebileceği gibi seni maddi anlamda da beklediğinden çok daha fazla güçlendirebilir. Bu arada bir taşınmaz almak yerine teknoloji ve değerli madenler gibi yatırımları önceliklendirmeye karar verebilirsin.

Sıra geldi aşka! Dolunay'ın etkisiyle tutkulu ve enerjik bir döneme giriyorsun. Şimdi aşkta cesur adımlar atma sırası sende... Sahi, evlilik kararına ne kadar yakınsın? Tabii eğer evliysen, yuvanı bir bebekle taçlandırmak da gündeminde yer alabilir. Ancak bu Dolunay en çok bekarları şaşırtacak. Zira, bir anda hayatına giren kişi eski sevgilinden başkası olmayacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…