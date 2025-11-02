onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

02.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Kasım - 9 Kasım haftası Yengeç ve yükselen Yengeç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta senin için bir dolu fırsatlarla dolu bir karnaval gibi! Yaratıcılığını ve sezgilerini harekete geçirecek olan Mars ile Neptün'ün kusursuz dansı, kariyerinde yeni ve adrenalin dolu adımlar atman için sana ilham verebilir. İş hayatında alışılmışın dışına çıkabilir, belki de biraz dağılabilirsin. Kim bilir, belki de sektör değiştirmeyi aklından geçiriyorsun. Ani bir kararla işini bırakabilir, yeni bir sayfa açabilirsin. 

Hafta sonuna doğru, Uranüs’ün Boğa burcuna yaptığı ziyaret ile finansal planlarında yeni bir rotaya girebilirsin. Belki eline geçen toplu para, yatırımlarının yönünü değiştirebilir ve seni maddi anlamda beklediğinden çok daha fazla güçlendirebilir. Bu süreçte, bir taşınmaz almak yerine teknoloji ve değerli madenler gibi yatırımlara yönelmeyi düşünebilirsin. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Astroloji Editörü
