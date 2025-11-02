Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızı olan Dolunay'ın etkisi altında, tutkulu ve enerji dolu bir döneme adım atıyorsun. Bu dönem, aşk hayatında cesur hareketler sergileme zamanının geldiğini işaret ediyor. Belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın o evlilik teklifini artık yapmanın zamanı geldi. Kim bilir, belki de bu hafta sonunda o özel kişiye 'Evet, evlenmek istiyorum' demenin tam sırası.

Eğer zaten evliysen, bu enerji dolu dönemde yuvanıza yeni bir üye katma fikri belki de aklını çelmeye başlamıştır. Küçük bir bebeğin hayatınıza katacağı sevinç ve mutluluğu hayal etmek bile heyecan verici, değil mi? Ancak bu Dolunay'ın en büyük sürprizi bekar Yengeçler için. Beklenmedik bir anda, eski sevgilin hayatına yeniden girebilir. Belki de bu, eski yaraları iyileştirme ve belki de kırgınlıkları bir kenara bırakma fırsatıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…