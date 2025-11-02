onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 3 Kasım - 9 Kasım Yengeç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yengeç Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının aşkla imtihanını ve 3 Kasım - 9 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yengeç ve yükselen Yengeç burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yengeç ve yükselen Yengeç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bu hafta gökyüzünün en parlak yıldızı olan Dolunay'ın etkisi altında, tutkulu ve enerji dolu bir döneme adım atıyorsun. Bu dönem, aşk hayatında cesur hareketler sergileme zamanının geldiğini işaret ediyor. Belki de kalbinin derinliklerinde sakladığın o evlilik teklifini artık yapmanın zamanı geldi. Kim bilir, belki de bu hafta sonunda o özel kişiye 'Evet, evlenmek istiyorum' demenin tam sırası.

Eğer zaten evliysen, bu enerji dolu dönemde yuvanıza yeni bir üye katma fikri belki de aklını çelmeye başlamıştır. Küçük bir bebeğin hayatınıza katacağı sevinç ve mutluluğu hayal etmek bile heyecan verici, değil mi? Ancak bu Dolunay'ın en büyük sürprizi bekar Yengeçler için. Beklenmedik bir anda, eski sevgilin hayatına yeniden girebilir. Belki de bu, eski yaraları iyileştirme ve belki de kırgınlıkları bir kenara bırakma fırsatıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

