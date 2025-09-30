onedio
Ekim Yay Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
Ekim 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Yay ve yükselen Yay burçlarının Ekim ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ekim ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu ayın ilk günlerinde Juno'nun Yay burcu geçişiyle birlikte, seni ruhsal ve bedensel enerjini dengede tutmaya yönlendiren bir enerji dalgası hissedeceksin. Bu dönemde, nefes çalışmaları ve açık hava aktiviteleri gibi doğayla iç içe olabileceğin aktiviteler, sana enerji dolu ve canlı hissettirecek. Hatta bu süreçte yoga veya meditasyon gibi iç huzuru arttıran etkinliklere yönelebilirsin.

Ayın ortalarında ise gökyüzünde bir değişim yaşanacak. Merkür, gizemli ve tutkulu Akrep burcuna geçiş yaparken, Mars'ın da etkisiyle metabolizma ve enerji seviyelerinde dalgalanmalar olabilir. Bu süreçte, sağlıklı ve dengeli beslenme ön plana çıkıyor. Özellikle vitamin ve mineral açısından zengin, enerji veren yiyecekler tüketmen, bu dönemi daha rahat geçirmeni sağlayacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
