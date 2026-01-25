onedio
26 Ocak - 1 Şubat Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları



Sevgili Yay, bu hafta senin için bir hayli heyecanlı geçecek gibi görünüyor! Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, içindeki yaratıcı enerji ve risk alma isteği adeta kabına sığmıyor. Kariyerinde seni heyecanlandıran ve kalbini daha hızlı çarptıran projeler öne çıkmaya başlıyor. Bu, hayallerini artık bir kenara atmaman ve onları ciddiye alman gerektiği anlamına geliyor. 

Tabii bu durumda, hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atmalı ve ilerleme konusunu da ciddiye almalısın. Hayal peşinde koşan bir maceracıdan çok daha ötesin... Bu yüzden aşırı dağılmamalı, ilhamını somut bir plana dönüştürmeli  ve daha fazlasını kazanmak için odaklanmalısın. Sahne senin, yeter ki hedeflerine ve hayallerine net bir şekilde yürü! Kendinden emin ol, başarıyı kucakla!

Peki ya aşk? Aslan burcundaki Dolunay ise aşk hayatına tutku ve macera getiriyor. Aşkın büyülü dünyası, kalbini genişletiyor ve hayatına yeni bir renk katıyor. Belki de hayalindeki aşk gerçek olmak üzeredir, ne dersin? Düşlerinde idealize ettiğin ruh eşini, hemen de yanı başında bulabilirsin. Seninle tatlı bir sohbete hazır olan bu yabancıya bir şans ver deriz. Zira, o doğru kişi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

