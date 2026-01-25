Sevgili Yay, bu hafta senin için bir hayli heyecanlı geçecek gibi görünüyor! Neptün'ün Koç burcuna geçişiyle birlikte, içindeki yaratıcı enerji ve risk alma isteği adeta kabına sığmıyor. Kariyerinde seni heyecanlandıran ve kalbini daha hızlı çarptıran projeler öne çıkmaya başlıyor. Bu, hayallerini artık bir kenara atmaman ve onları ciddiye alman gerektiği anlamına geliyor.

Tabii bu durumda, hayallerini gerçekleştirmek için ilk adımı atmalı ve ilerleme konusunu da ciddiye almalısın. Hayal peşinde koşan bir maceracıdan çok daha ötesin... Bu yüzden aşırı dağılmamalı, ilhamını somut bir plana dönüştürmeli ve daha fazlasını kazanmak için odaklanmalısın. Sahne senin, yeter ki hedeflerine ve hayallerine net bir şekilde yürü! Kendinden emin ol, başarıyı kucakla!

Peki ya aşk? Aslan burcundaki Dolunay ise aşk hayatına tutku ve macera getiriyor. Aşkın büyülü dünyası, kalbini genişletiyor ve hayatına yeni bir renk katıyor. Belki de hayalindeki aşk gerçek olmak üzeredir, ne dersin? Düşlerinde idealize ettiğin ruh eşini, hemen de yanı başında bulabilirsin. Seninle tatlı bir sohbete hazır olan bu yabancıya bir şans ver deriz. Zira, o doğru kişi olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…