Sevgili Yay, bu hafta Neptün'ün Koç burcuna yaptığı geçiş, senin için birtakım fiziksel hassasiyetleri beraberinde getirebilir. Özellikle kemiklerin, dizlerin ve eklemlerin bu dönemde biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden özellikle soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Üşütmelere karşı önlem almayı unutma!

Bir yandan da Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, stresini artırabilir ve bu da baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan; önerimiz, çalışma temponu biraz gevşetmen yönünde olacak. İş hayatındaki hızını biraz düşürerek, bedenini rahatlatabilir ve stres kaynaklı baş ağrılarından korunabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…