onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 26 Ocak - 1 Şubat Yay Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Yay ve yükselen Yay burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Neptün'ün Koç burcuna yaptığı geçiş, senin için birtakım fiziksel hassasiyetleri beraberinde getirebilir. Özellikle kemiklerin, dizlerin ve eklemlerin bu dönemde biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden özellikle soğuk hava koşullarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Üşütmelere karşı önlem almayı unutma!

Bir yandan da Aslan burcunda gerçekleşen Dolunay, stresini artırabilir ve bu da baş ağrılarını tetikleyebilir. Bu durumda ne yapmalı, diye soruyorsan; önerimiz, çalışma temponu biraz gevşetmen yönünde olacak. İş hayatındaki hızını biraz düşürerek, bedenini rahatlatabilir ve stres kaynaklı baş ağrılarından korunabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Yay burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın