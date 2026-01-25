Sevgili Yay, bu hafta Aslan burcunda parıldayan Dolunay, aşk hayatına tutkulu bir macera rüzgarı getiriyor. Aşkın büyülü ve çekici dünyası, kalbini genişletiyor, hayatına yeni bir boyut, yeni bir renk katıyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, ruhunun derinliklerinde sakladığın o aşk, gerçek olmak üzeredir, ne dersin?

Düşlerinde idealize ettiğin, kalbinin derinliklerinde sakladığın o ruh eşi, belki de daha yakınındadır. Belki de hemen yanı başında... Hatta, seninle tatlı bir sohbete hazır bekliyor. Bize soracak olursan, şimdi bu yabancıya bir şans ver deriz. Kim bilir, belki de o hayatının aşkıdır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…