26 Ocak - 1 Şubat Yay Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 26 Ocak - 1 Şubat haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 26 Ocak - 1 Şubat haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Aslan burcunda parıldayan Dolunay, aşk hayatına tutkulu bir macera rüzgarı getiriyor. Aşkın büyülü ve çekici dünyası, kalbini genişletiyor, hayatına yeni bir boyut, yeni bir renk katıyor. Belki de uzun zamandır hayalini kurduğun, ruhunun derinliklerinde sakladığın o aşk, gerçek olmak üzeredir, ne dersin?

Düşlerinde idealize ettiğin, kalbinin derinliklerinde sakladığın o ruh eşi, belki de daha yakınındadır. Belki de hemen yanı başında... Hatta, seninle tatlı bir sohbete hazır bekliyor. Bize soracak olursan, şimdi bu yabancıya bir şans ver deriz. Kim bilir, belki de o hayatının aşkıdır! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

