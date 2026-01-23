Sevgili Yay, bugün Güneş ile Plüton’un Kova burcunda bir araya gelmesi, seni biraz düşündürüyor. Belki de hobilerin, sanatla olan bağın ya da yeteneklerin üzerine daha çok eğilmenin zamanı geldi. Kendi iç sesini dinle, “Bunu neden sadece kendim için yapıyorum?” diye iyice düşün. Zira belki de bu sorunun yanıtı, seni daha özgür ve bağımsız bir kazanç modeline yönlendirebilir.

Tabii bu biraz riskli gibi görünebilir ama heyecan verici bir yol da açılabilir önünde. Keyif aldığın şeylerin değer gördüğünü fark etmek, motivasyonunu artıracaktır. Şimdi hobilerini kâra dönüştürmek için planlı ve dikkatli adımlar at yeter. Bu sayede çokça kazanacağından ve elbette başardığın işten keyif alacağından eminiz.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bugün bir hareketlilik var. Güneş ile Plüton kavuşumu, sürpriz bir çekim yaratıyor... Alışılmışın dışında biri kalbini hızlandırabilir. Bu kişi, belki de hayatına yeni bir renk katabilir. Heyecan tam da senin sevdiğin gibi: Ani, yoğun ve durdurulamaz olabilir. Kendini bu heyecana bırak ve aşk hayatında neler olacağını gör! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…