18 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün enerjini yükseltecek ve kalbini ısıtacak coşkulu ve samimi sohbetlerin kapını çalabilir. Güneş sisteminin iletişim gezegeni Merkür ile savaşçı gezegen Mars'ın altmışlık açısının oluşturduğu pozitif enerji sayesinde, partnerinle birlikte geleceğe yönelik heyecanla dolu, adrenalin seviyeni artıracak planlar yapma fırsatı bulacaksın. Belki de bu planlar, yeni bir maceraya, belki de daha önce hiç denemediğin bir deneyime adım atmanı sağlayacak. Bu deneyim, ilişkini daha da güçlendirecek ve yeni bir seviyeye taşıyacak.

Bekar Yay burçlarını da bugün aynı sıcaklık ve samimiyet bekliyor! Heyecanla dolu anlara hazır ol, çünkü hiç beklemediğin bir anda, belki de en beklenmedik bir yerde, karşına çıkacak bir kişi, kalbini çalabilecek güçte olabilir. Bu kişi, seni kısa sürede etkisi altına alabilir ve belki de hayatının aşkı olabilir. Kalbini fethedecek bu kişinin, uzun soluklu ve romantik bir aşk hikayesinin kahramanı olabileceğini de söylemeden geçmeyelim! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…