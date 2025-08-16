17 Ağustos Pazar Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişin koridorlarından bir aşk rüzgarı esecek ve hayatının kapısını çalabilir. Bir anda, geçmişte kalan bir aşkın yüzü yeniden karşına çıkabilir. Bu noktada önemli olan soru şu: Geçmişin gölgelerinden sıyrılıp yeni bir sayfa mı açacaksın, yoksa geçmişin hatıralarına sıkı sıkıya sarılıp geleceğini mi bu anılara göre şekillendireceksin?

Güneş ile Ketu'nun kozmik dansı, geçmişin ağırlığından kurtulmanın zamanının geldiğini fısıldıyor kulağına. Bu yüzden, aklınla kalbin arasında gidip gelebilirsin. Ne istediğini tam olarak bilemeyebilir, hangi yöne gitmen gerektiğini çözemeyebilirsin. İşte tam da böyle karmaşık duygular içerisindeyken, karar vermeyi bir süreliğine ertelemek ve anı yaşamak belki de sana en iyi gelecek olan şeydir. Kendini evrenin akışına bırak, rüzgar nereye eserse oraya git... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…