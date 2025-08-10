11 Ağustos Pazartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün senin için aşk dolu bir gün olacağını söyleyebiliriz. Gökyüzündeki yıldızların konumuna baktığımızda, enerjinin aşkla dolup taştığını görüyoruz. Merkür'ün gerileme döneminin sona ermesiyle, aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor gibi görünüyor.

Eğer bir ilişkin varsa, bu enerjiyi partnerinle yapacağın ortak planlar için kullanabilirsin. Belki yeni bir ev, belki bir seyahat planı ya da belki de birlikte başlatacağınız bir iş gündeminizde olabilir. Tabii eğer bekar bir Yay burcuysan, bu enerjiyi kullanarak hoşlandığın kişiyle iletişim kurabilirsin. Merkür'ün gerileme döneminden sonra atacağın bu adım, yeni bir aşk kapısını aralayabilir. Cesaretinizi topla ve hislerini açığa çıkar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…