5 Ağustos Salı Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, göklerden gelen işaretler, bugünün senin için oldukça şanslı bir gün olacağını söylüyor. Ay ile Jüpiter'in oluşturduğu mükemmel üçgen, iletişim konularında sana adeta bir altın bilezik sunuyor. Bu durum, aşk hayatında da kendini gösterecek gibi duruyor. Bugün, sohbetlerin tadı bir başka olacak, adeta dilinden dökülen kelimelerin her biri birer şiir gibi gelecek.

Hem zihinsel hem de duygusal bir bağ kurma şansınızın yüksek olduğu bu günde, yeni tanışmalar hızlı bir şekilde gelişebilir. Belki de bir kahve molasında, belki de sokakta karşılaştığın biriyle bir anda derin bir bağ kurabilirsin. Mevcut ilişkilerinde ise samimiyetin dozu artabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel itiraf bugün partnerinden gelecek.

Uzaklardan gelen bir mesaj, belki de kalbini ısıtacak ve yüzünde bir tebessüm yaratacak. Belki de uzun zamandır beklediğin o özel mesaj bugün telefonunda belirecek. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…