6 Ağustos Çarşamba Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün geçmişin tozlu raflarından bir aşk hikayesi belki de zihnini ele geçirebilir. Eski anıların canlı renkleriyle yeniden hayat bulabilir, çoktan sönmüş zannettiğin duyguların kıvılcımları yeniden parlamaya başlayabilir. Ama hatırla, bazen geçmişten gelenler, en güçlü ve en unutulmaz hikayeleri kaleme alır.

Bu sefer sadece kalbinin pusulasına güven ve onun seni hangi rotaya çektiğini dikkatle izle. Kim bilir, belki de bu, aşk hayatında taze bir başlangıç olabilir. Ya da belki de eski bir hikayenin daha önce hiç düşünmediğin bir sonu olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…