9 Ağustos Cumartesi Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugünün astrolojik atmosferi, aşk hayatında entelektüel bağların önemini vurguluyor. Belki birlikte bir podcast dinleyeceğin, belki de hayatına yeni bir felsefe getirecek biriyle karşılaşabilirsin. Bu yeni tanışıklıklar, beklenmedik ve olağanüstü duygulara dönüşebilir. Bir kitap kulübü toplantısında, bir sanat galerisinde ya da bir kafe köşesinde karşılaştığın biri, belki de hayatının aşkını sana sunabilir.

Bu arada, Kova Dolunayı'nın etkisini de göz ardı etme. Bu etki, eski aşklarını tozlu raflardan indirip bir anda önüne düşürebilir. Belki de geçmişte kalan bir aşkı yeniden canlandırma fırsatı bulabilirsin. Ancak dikkatli ol, çünkü eski aşklar bazen eski sorunları da beraberinde getirebilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…