7 Ağustos Perşembe Yay Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün gökyüzünde ilginç bir durum yaşanıyor. Ay ve Satürn, bir nevi gökyüzündeki danslarına devam ederken, bir anda karşı karşıya gelme durumu ile karşılaşıyorlar. Bu durum, gökyüzünün genel enerjisini biraz gerginleştiriyor ve bu gerginlik ise hayatına yansıyabilir.

Aşk hayatında özellikle bugün, partnerinden daha fazla ilgi ve değer görme arzusu içinde olabilirsin. Sevdiğin kişinin sana karşı olan ilgisini ve değerini, belki de her zamankinden daha fazla hissetmek isteyebilirsin. Ancak, eğer bu beklentilerin karşılanmıyorsa, ilk tepkin belki de geri çekilmek olacaktır. Kendini biraz daha korumaya alabilir, duygularını saklamayı tercih edebilirsin.

Ancak, aşk hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, şeffaflık her zaman en iyi çözüm yolu olacaktır. Gerçek duygularını, dürüstçe ve açıkça ifade etmek, senin ve partnerin arasında güçlü bir bağ kurmana yardımcı olabilir. Zaten aşk, biraz cesaret ister. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…