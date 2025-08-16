17 Ağustos Pazar Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün hayatında yeni bir sayfa açma potansiyelin bir hayli yüksek! Güneş ve Ketu'nun kozmik dansı, seni yeni ufuklara taşıyacak bir yolculuk ya da belki de hayatını değiştirecek bir eğitim fırsatıyla karşı karşıya getirebilir. Bu, bir başka kültürle tanışma veya yeni bir dil öğrenme şansı olabilir. Bu tür bir deneyim, dünyayı ve kendini daha geniş bir perspektiften görmeni sağlayabilir.

Öte yandan Ketu'nun kavuşum enerjisi kariyerini ve geleceğini de etkisi altına alabilir. Belki de yeni bir proje üzerinde çalışmaya başlayacaksın ya da belki de yeni bir iş teklifi alacaksın. Tabii kendi işini kurma ve yeni bir düzen oluşturma fırsatın da var bu dönemde! Görünen o ki attığın adım her ne olursa olsun kariyer hedeflerini genişletecek ve seni daha özgür bir noktaya taşıyacak.

Sırada aşk var! Bugün, geçmişteki bir aşk ansızın ve yeniden hayatına girebilir... Peki, geçmişin gölgelerinden kurtulacak mısın? Yoksa geçmişe sıkıca sarılıp geleceğini mi şekillendireceksin? Güneş ile Ketu'nun kavuşumu geçmişin yüklerinden arınman gerektiğini söylüyor. Bu yüzden aklınla kalbin arasında kalabilirsin. Ne istediğine karar veremeyebilir ve zorlanabilirsin. İşte böyle anlarda karar vermeyi ertelemek, belki de şimdilik anı yaşamak sana iyi gelebilir. Akışa bırak... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…