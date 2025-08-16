17 Ağustos Pazar Yay Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili Yay, Güneş ile Ketu'nun kozmik dansı, hayatında yeni bir sayfa açmanın zamanı geldiğini işaret ediyor. Bu, belki de yeni bir yolculukla, belki de hayatını kökten değiştirecek bir eğitim fırsatıyla karşına çıkabilir. Kim bilir, belki de bu fırsatlar sayesinde daha önce hiç tanışmadığın bir kültürle buluşabilir veya yeni bir dil öğrenme şansı yakalayabilirsin.

Ama bu sadece başlangıç... Ketu'nun kavuşum enerjisi, kariyerin ve geleceğin üzerinde de büyülü bir etki yaratıyor. Belki de yeni bir projeye imza atacak, belki de beklediğin o iş teklifini alacaksın. Belki de kendi işini kurma ve hayatını tamamen yeni bir düzene sokma fırsatı elde edeceksin. Görünen o ki, bu dönemde atacağın her adım, kariyer hedeflerini genişletecek ve seni daha özgür bir noktaya taşıyacak. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…