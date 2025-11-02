Sevgili Terazi, bu hafta Mars'ın sert açıları, kas dengenle biraz oynayabilir. Bu yüzden esneme hareketlerine biraz daha ağırlık vermeni öneriyoruz. Hem kaslarını rahatlatır, hem de enerjini yükseltir.

Bu hafta odaklanman gereken bir diğer konu da cildin. Bu hafta cildinde alerjik reaksiyonlar veya hassasiyetler görülebilir. Bu durumda doğal ürünler tercih etmen senin için daha iyi olabilir. Kimyasallar bazen cildimizi tahriş edebilir, doğal ürünlerle cildini koruyabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…