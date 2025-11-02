Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzündeki Boğa Dolunayı'nın romantik enerjisiyle aşk hayatını renklendireceğiz. Bu büyüleyici ve etkileyici enerji, romantizmi doruk noktasına çıkararak kalbini çarptıracak. Sosyal etkinliklerde, belki de hiç beklemediğin bir anda, karşına çıkacak olan flörtlerin habercisi olabilir.

Belki de bir göz kırpma, belki de bir gülümseme ile başlayacak olan bu flörtler, kalbinin hızla atmasına neden olabilir. Bu hafta, tutku ve mizahın bir araya geldiği, dikkat çekici anlar seni bekliyor. Belki de bir şaka, belki de bir tebessüm ile başlayacak olan bu anılar, hayatına renk katacak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…