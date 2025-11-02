onedio
3 Kasım - 9 Kasım Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 3 Kasım - 9 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 3 Kasım - 9 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünün iki büyük savaşçısı Mars ve Neptün, senin hedeflerine ulaşman için birleşiyorlar. Bu ikili, sanki bir süper kahraman ekibi gibi, senin başarılarına yönelik enerjilerini senkronize ediyorlar. Ama onlar yalnız değiller, bu hafta Uranüs de sahneye çıkıyor. Boğa burcundaki enerjisiyle, iş projelerinde seni desteklemek için elinden geleni yapacak. 

Estetik zevkin ve diplomatik tavırların, bu hafta liderlik rolünü üstlenmeni sağlayacak. Bu, senin kendini gösterme vaktin! Tabii bu süreç seni biraz zorlayabilir. Her an tetikte olmak, düzeni sağlamak ve aynı anda aklı başında bir yol izlemek, enerjini tüketebilir. Ancak bu haftayı sabırla tamamlarsan, başarılı olacağına ve hatta maddi ve manevi anlamda karşılık alacağına eminiz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

