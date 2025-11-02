Sevgili Terazi, bu hafta gökyüzünün iki büyük savaşçısı Mars ve Neptün, senin hedeflerine ulaşman için birleşiyorlar. Bu ikili, sanki bir süper kahraman ekibi gibi, senin başarılarına yönelik enerjilerini senkronize ediyorlar. Ama onlar yalnız değiller, bu hafta Uranüs de sahneye çıkıyor. Boğa burcundaki enerjisiyle, iş projelerinde seni desteklemek için elinden geleni yapacak.

Estetik zevkin ve diplomatik tavırların, bu hafta liderlik rolünü üstlenmeni sağlayacak. Bu, senin kendini gösterme vaktin! Tabii bu süreç seni biraz zorlayabilir. Her an tetikte olmak, düzeni sağlamak ve aynı anda aklı başında bir yol izlemek, enerjini tüketebilir. Ancak bu haftayı sabırla tamamlarsan, başarılı olacağına ve hatta maddi ve manevi anlamda karşılık alacağına eminiz. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…