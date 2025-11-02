Sevgili Terazi, bu hafta seni nelerin beklediğini merak ediyorsan, hemen başlıyoruz. Bir yandan Mars, bir yandan Neptün... İkisi de seninle aynı hedefe varmak için birleşiyor. Bu hafta, Uranüs’ün Boğa burcundaki enerjisi de iş projelerinde seni destekleyecek. Estetik zevkin ve diplomatik tavılarındaki denge liderlik rolünü üstlenmeni sağlayacak. Şimdi kendini gösterme vakti!

Tabi tüm bu süreç seni biraz zorlayabilir. Her an tetikte olmak, düzeni sağlamak ve aynı anda aklıcı bir yol izlemek yorulmana neden olabilir. Ancak bu haftayı sabırla tamamlarsan, başarılı olacağına hatta maddi ve manevi anlamda karşılık alacağına eminiz!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Boğa Dolunay'ından söz edeceğiz. Romantizmi doruklarına çıkaran bu enerji, sosyal etkinliklerde beklenmedik flörtlerin habercisi olabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak karşılaşmalar da yaşanabilir. Tutku ve mizahın bir araya geldiği, dikkat çekici anlar seni bekliyor. Bu hafta, aşkta ve işte kendine güvenerek kazanacağın neredeyse kesin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…