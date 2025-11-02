onedio
3 Kasım - 9 Kasım Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
3 - 9 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

02.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 3 Kasım - 9 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 3 Kasım - 9 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni nelerin beklediğini merak ediyorsan, hemen başlıyoruz. Bir yandan Mars, bir yandan Neptün... İkisi de seninle aynı hedefe varmak için birleşiyor. Bu hafta, Uranüs’ün Boğa burcundaki enerjisi de iş projelerinde seni destekleyecek. Estetik zevkin ve diplomatik tavılarındaki denge liderlik rolünü üstlenmeni sağlayacak. Şimdi kendini gösterme vakti! 

Tabi tüm bu süreç seni biraz zorlayabilir. Her an tetikte olmak, düzeni sağlamak ve aynı anda aklıcı bir yol izlemek yorulmana neden olabilir. Ancak bu haftayı sabırla tamamlarsan, başarılı olacağına hatta maddi ve manevi anlamda karşılık alacağına eminiz! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Boğa Dolunay'ından söz edeceğiz. Romantizmi doruklarına çıkaran bu enerji, sosyal etkinliklerde beklenmedik flörtlerin habercisi olabilir. Kalp atışlarını hızlandıracak karşılaşmalar da yaşanabilir. Tutku ve mizahın bir araya geldiği, dikkat çekici anlar seni bekliyor. Bu hafta, aşkta ve işte kendine güvenerek kazanacağın neredeyse kesin! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

