2 Haziran - 8 Haziran Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için adeta bir renk cümbüşü ve ilham fırtınası olacak gibi görünüyor. Eğitim hayatını aydınlığa kavuşturacak olan Güneş ve Venüs'ün kavuşumu, özellikle estetik ve sanatla ilgili çalışmalarının ön plana çıkmasına yardımcı olacak. Bu göksel dans, senin için yeni ufuklar açacak ve belki de içinde saklı kalmış bir yeteneğini keşfetmene olanak sağlayacak.

Eğer sanatın her türlüsüne ilgi duyuyorsan, bu hafta senin için biçilmiş kaftan olacak. Zira sen, doğuştan gelen bir estetik anlayışına sahipsin. Her zaman olduğu gibi, dokunduğun her şeyi güzelleştirme yeteneğini konuştur. Bu süreçte tasarım, reklam, mimari ve moda gibi alanlara yoğunlaşmanızı öneriyoruz. Bu alanlarda başarılı olacağına dair gökyüzünden gelen işaretler son derece güçlü.

Üzerinde çalıştığın projelere, kendinden bir parça katmayı da unutma. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…