2 Haziran - 8 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta seni bir yolculuğa çıkarıyoruz. Zira Güneş ve Mars'ın güçlü enerjisi adeta bir spa günü gibi, seni fiziksel bir yenilenmeye davet ediyor. Ancak bu seferki yenilenme, her zamanki gibi cilt bakımı veya saç rengini değiştirmekten ibaret değil. Bu sefer, sinir sisteminin derin temizliği gündemini belirleyecek.

Biliyoruz ki sosyal ortamları ve kalabalıkları seviyorsun. Ancak bu hafta, partiler ve sosyal etkinlikler kadar sessizliğe ve yalnızlığa da ihtiyacın var. Bazen, en gürültülü partinin ortasında bile kendini yalnız hissedebilirsin. İşte bu yüzden, bu hafta sessizliği keşfetmeni ve kendinle baş başa kalmanı öneriyoruz. Bu sessizlik, seni daha da güçlendirecek ve enerjini yenileyecek. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…