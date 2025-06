2 Haziran - 8 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta seninle ilgili bir sürü sıcak haberimiz var! Bu hafta içerisinde Mars'ın burcuna geçişi, bedenini adeta bir enerji deposuna dönüştürüyor.

Her an hareket etmeyi ve aktif olmayı seven ruhuna pek yakışacak bu enerji! Ancak yine de bu hafta biraz durmayı ve dinlenmeyi de düşün deriz. Enerjini dengelemek adına ara ara dinlenmek ve hatta kısa bir tatile çıkmak iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Unutma, bazen hızlı hareket etmek yerine durup etrafı gözlemlemek de önemlidir. Bu hafta kendine biraz zaman ayır, enerjini dengede tut ve bu sürecin tadını çıkar! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…