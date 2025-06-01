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2 Haziran - 8 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 2 Haziran - 8 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Haziran - 8 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça renkli ve ilham dolu geçecek gibi görünüyor! Eğitim hayatını aydınlatacak olan Güneş ve Venüs kavuşumu, özellikle estetik ve sanatla ilgili çalışmaların ön plana çıkmasına vesile olacak. Bu kavuşum, sana yeni ufuklar açacak, belki de içinde saklı kalan bir yeteneği keşfetmene yardımcı olacak. Sanatın her türlüsüne ilgi duyuyorsan, bu hafta tam da senlik!

Hadi her zaman yaptığın gibi dokunduğun her yeri güzelleştir... Bu süreçte tasarım, reklam, mimari ve modaya odaklan. Zira, bu alanlarda başarılı olacağın son derece açık. Üzerinde çalıştığın projelere, kendinde bir şeyler katmayı da unutma. 

Aşk hayatında ise durum biraz daha karmaşık olabilir. Venüs'ün Satürn ile kurduğu bağlantı, duygusal sorumlulukları ve sınırları sorgulamanı gerektirebilir. Belki de bir süredir göz ardı ettiğin duygusal yüklerinle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bu süreçte, kalbinde yer alan duygusal sınırlarını belirleme ve onları koruma ihtiyacı hissedebilirsin. Ne kadar seversen sev, kendini korumaktan ve dengeden vazgeçmeyeceksin, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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