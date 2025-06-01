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2 Haziran - 8 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Haziran - 8 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 2 Haziran - 8 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için gökkuşağından fırlamış gibi renkli ve ilham perilerinin kapını çaldığı bir dönem olacak. Aşk hayatında ise biraz dalgalanmalar yaşanabilir. Belki de biraz aksiyon tam sana göredir... Zira Venüs, aşkın ve romantizmin gezegeni, ciddiyetin ve disiplinin sembolü Satürn ile bir dansa başlayacak. Bu dans sırasında, duygusal yükümlülüklerin ve sınırların üzerine biraz daha düşünmen gerekebilir.

Belki de bir süredir göz ardı ettiğin, farkında olmadan omuzlarına yüklediğin duygusal yüklerle yüzleşme zamanı gelmiştir. Bu süreçte, kalbinde yer alan duygusal sınırlarını belirleme ve onları koruma ihtiyacı hissedebilirsin. Aşk, elbette ki hayatımızın en güzel duygularından biri ama unutma ki, kendini korumak ve dengede kalmak da önemli. Aşkın sana kanatlar takıp uçurmasına izin ver ama ayakların yere sağlam bassın. Ne kadar seversen sev, kendini korumaktan ve dengeden vazgeçmeyeceksin, değil mi? Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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