7 Eylül Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, gökyüzündeki hareketlilik bugün senin için önemli mesajlar taşıyor. Balık burcunda gerçekleşen Dolunay ve Ay Tutulması, kariyerindeki maddi konulara ışık tutarak, uzun süredir üzerinde düşündüğün bir para meselesini çözüme kavuşturabilir. Belki de yeni bir iş fırsatıyla karşılaşabilir, belki de uzun zamandır beklediğin bir ödeme nihayet cebine girebilir.

Her ne kadar kazanma döngüsüne girsen de bu dönemde harcamalarına dikkat etmende de fayda var. Zira Dolunay'ın enerjisi, seni biraz fazla cömert yapabilir. Dolayısıyla, bugün, maddi kaynaklarını yeniden düzenlemek ve finansal durumunu sağlamlaştırmak için ideal bir zaman olabilir. Pazar günü mali planlar için birkaç saatini ayırmak iyi bir fikir olabilir.

Aşk hayatında ise kendine olan güvenin artış gösteriyor. Bu durum, romantik ilişkilerine olumlu bir şekilde yansıyacak. Eğer bekar isen, güven veren bir kişiyle karşılaşabilir ve yeni bir ilişkiye adım atabilirsin. Eğer zaten bir ilişkin varsa, bu dönemde maddi ve manevi paylaşımların önemi daha da belirginleşebilir. Bu, ilişkinin sağlamlaşması ve daha derin bir bağ oluşturması için mükemmel bir zaman olabilir. Balık Dolunayı'nın getirdiği bu enerjileri iyi değerlendirmen dileğiyle, çünkü aşkta mutluluk da gizli! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…