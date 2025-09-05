6 Eylül Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün gökyüzünün asi çocuğu Uranüs'ün retrosu, seni ev ve aile konularında etkilemeye başlıyor. Tam da bu noktada kariyerinde iş ve özel hayat dengesi, bir dansın ritmi gibi önem kazanıyor. Hafta sonunda belki de iş dünyasının karmaşasından biraz uzaklaşıp, huzur bulmak isteyeceksin. Ancak evle ilgili sorumlulukların, ailenle birlikte bir film maratonuna dönüşecek! Birlikte geçirilen zamanlar sana olduğu kadar onlara da iyi gelecek.

Öte yandan bu retro süreci, senin için bir zaman yolculuğuna da dönüşebilir. Köklerine dönme ve geçmişten gelen bir konuyu çözme fırsatı bulabilirsin. Belki de işini evden yürütmekle ilgili yeni düzenlemeler yapabilirsin. İş hayatının stresinden uzaklaşmayı evde bir çalışma odası oluşturarak ya da evin bir köşesini kendine ait bir ofis haline getirerek başarabilirsin.

Aşk hayatında ise bugün, Uranüs retrosu romantik bir film gibi, geçmişten gelen duyguları tetikleyebilir. Eski bir ilişki, hiç beklemediğin bir anda yeniden gündeme gelebilir. Cumartesi gününü eski fotoğraflara bakıp, anıları hatırlayabileceğin biraz nostalji havasında geçirebilirsin. Ancak bize soracak olursan, geçmişe dönmek istememe nedenlerine odaklanmalısın. Bu sayede geleceğe bakmalı, belki de hayata karışıp o şanslı kişiyi bulmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…