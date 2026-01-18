onedio
19 Ocak - 25 Ocak İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde adeta bir şov başlıyor. Merkür Cazimi (Güneş-Merkür kavuşumu) sahnede ve bu durum zihinsel farkındalığını tavan yaptırıyor. Bu, bedeninin sana gönderdiği sinyalleri daha net bir şekilde algılamanı sağlayacak. Belki de daha önce fark etmediğin veya önemsemediğin küçük belirtiler artık daha dikkat çekici olabilir. Artık bu belirtileri görmezden gelmek yerine üzerine gitmek ve erken önlem almak isteyebilirsin! 

Biraz daha detaylandıracak olursak, düzenli uyku ve ritmini bozmayan bir gün planı enerjini dengede tutmanın anahtarı olacak. Belki de bu hafta biraz daha erken yatağa girmen, sabahları biraz daha erken uyanman gerekebilir. Özetle, bu hafta 'kendini dinleyerek' enerjini dengede tutabilir ve şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

