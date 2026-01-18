Sevgili İkizler, bu hafta gökyüzünde adeta bir şov başlıyor. Merkür Cazimi (Güneş-Merkür kavuşumu) sahnede ve bu durum zihinsel farkındalığını tavan yaptırıyor. Bu, bedeninin sana gönderdiği sinyalleri daha net bir şekilde algılamanı sağlayacak. Belki de daha önce fark etmediğin veya önemsemediğin küçük belirtiler artık daha dikkat çekici olabilir. Artık bu belirtileri görmezden gelmek yerine üzerine gitmek ve erken önlem almak isteyebilirsin!

Biraz daha detaylandıracak olursak, düzenli uyku ve ritmini bozmayan bir gün planı enerjini dengede tutmanın anahtarı olacak. Belki de bu hafta biraz daha erken yatağa girmen, sabahları biraz daha erken uyanman gerekebilir. Özetle, bu hafta 'kendini dinleyerek' enerjini dengede tutabilir ve şifa bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…