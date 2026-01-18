Sevgili İkizler, bu hafta Mars'ın Kova burcuna geçişi, aşk hayatını etkileyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Bu geçiş, bir yandan tutkulu bir etki yaratırken, diğer yandan özgürlükçü bir hava getiriyor. Eğer bekarsan, Mars, kalp atışlarını hızlandırabilir ve heyecan verici bir yakınlaşmayı tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu enerji, aynı zamanda özgürlük arayışını da artırabilir. Bu durum ise aşka kapılmanın önündeki engel haline gelebilir.

Ancak, eğer rutinlerden sıkıldığın bir dönemdeysen ve macera dolu bir aşka özlem duyuyorsan, bu hafta tam da aradığını bulabilirsin. Beklenmedik bir aşka sürüklenebilirsin... Görünen o ki aşk söz konusu olduğunda her an her şey değişebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…