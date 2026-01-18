onedio
İkizler Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

İkizler ve yükselen İkizler burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre İkizler ve yükselen İkizler burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, İkizler ve yükselen İkizler burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bu hafta Mars'ın Kova burcuna geçişi, aşk hayatını etkileyecek en önemli faktörlerden biri olacak. Bu geçiş, bir yandan tutkulu bir etki yaratırken, diğer yandan özgürlükçü bir hava getiriyor. Eğer bekarsan, Mars, kalp atışlarını hızlandırabilir ve heyecan verici bir yakınlaşmayı tetikleyebilir. Ancak unutma ki bu enerji, aynı zamanda özgürlük arayışını da artırabilir. Bu durum ise aşka kapılmanın önündeki engel haline gelebilir.

Ancak, eğer rutinlerden sıkıldığın bir dönemdeysen ve macera dolu bir aşka özlem duyuyorsan, bu hafta tam da aradığını bulabilirsin. Beklenmedik bir aşka sürüklenebilirsin... Görünen o ki aşk söz konusu olduğunda her an her şey değişebilir. Bu yüzden dikkatli olmalısın! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Astroloji Editörü
