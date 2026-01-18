Sevgili İkizler, haftanın ilk ışıklarıyla birlikte Güneş, Kova burcuna adım atıyor. Bu geçiş ise kariyer vizyonunda yeni bir pencere açıyor. Uzak diyarlarda beliren hedefler, belki bir eğitim programı ya da belki de tamamen farklı bir alanda yeni bir başlangıç… Bunlar, zihninin arka planında sürekli bir yer tutuyor. Zaten tek bir yola bağlı kalmak, senin doğanda yok, değil mi? Tam da bu noktada, bu hafta atacağın adımlar, uzun vadeli bir planın ilk tuğlalarını oluşturabilir.

İş hayatında ilhamının yüksek olduğu bir dönemdesin ancak motivasyonun biraz dalgalı. Bir gün kendini son derece üretken ve enerjik hissederken, ertesi gün belki de biraz yön arayışına girebilirsin. Ancak bu iniş çıkışlar seni korkutmasın; aslında bu dalgalanmalar, doğru yönü bulduğunun bir işareti. Haftanın sonunda netleşen bir karar, içinde bulunduğun bu belirsizliği dağıtacak ve seni rahatlatacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Mars'ın Kova burcuna geçişi, bir yandan tutkulu bir etki yaratırken, diğer yandan özgürlükçü bir hava getiriyor. Eğer bekarsan, ani bir yakınlaşma, kalp atışlarını hızlandıran bir bir heyecana dönüşebilir. Ancak özgürlük arayışın, aşka kapılmanın önündeki engel haline gelebilir. Ancak rutinlerini kırdığın, macera dolu bir aşk ise bulduğun ona kapılabilirsin... Yani dikkatli olmalısın, her an her şey değişebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…