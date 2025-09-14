onedio
15 Eylül - 21 Eylül İkizler Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

İkizler Burcu right-white
15 - 21 Eylül 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 15 Eylül - 21 Eylül haftasında İkizler ve yükselen İkizler burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, yeni haftaya biraz dağınık ve odaklanma sorunu ile adım atabilirsin. Bu durumun altında yatan sebep ise biraz da beyin yorgunluğu olabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumu hafifletecek birkaç önerimiz var.

Öncelikle, gün içerisinde kendine kısa meditasyon araları ayırabilirsin. Bu aralar, zihnini toparlamana ve enerji seviyeni yeniden dengelemeye yardımcı olacaktır. Ayrıca, hafif yürüyüşler de hem vücudunu hareket ettirecek hem de zihnini rahatlatacaktır. Bu dönemde zihinsel aktiviteleri de ihmal etmemelisin. Bulmaca çözmek, kitap okumak, yazı yazmak gibi aktiviteler, seni hem motive eder hem de rahatlatır. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

