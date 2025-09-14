15 Eylül - 21 Eylül İkizler Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bu hafta iş hayatında enerjinin tavan yaptığı hissedeceksin. Haftanın başında Venüs ve Mars'ın oluşturduğu mükemmel altmışlık, sana çevik bir zihin ve ikna kabiliyeti kazandıracak. Projelerini anlatırken, karşındakileri etkilemek adeta çocuk oyuncağı olacak. Ekip çalışmalarında liderliği ele alabilecek, ortak işlerden kazançlı çıkabileceksin. Finansal anlamda da yeni kazanç kapıları aralamak için biraz esneklik göstermen yeterli olacak.

Hafta ortasında Merkür'ün Terazi burcuna geçişi, anlaşmalarda diplomatik bir dil kullanmanı destekleyecek. Toplantılar, yazışmalar veya kontratlar gündeme gelebilir. Kelimelerinle karşı tarafı ikna etmekte ise üstüne olmayacak. Bir yandan da kariyer hayatında denge arayışın artacak ve bu da sana uzun vadeli istikrar getirecek. Geleceğini garanti altına almak için paylaşımın güçlü olduğu iş birliklerine odaklan deriz. Zira bu adım sana finansal anlamda kalıcı başarılar getirebilir.

Aşk hayatına gelirsek, Merkür ve Neptün'ün karşıtlığı, hayallerle gerçekler arasında kalmana neden olabilir. Partnerinle iletişimde yanlış anlaşılmalar yaşanabilir, bu yüzden açık ve net ifadeler kullanman gerekecek. Öte yandan eğer bekarsan, hayal gücünü harekete geçiren bir tanışma yaşayabilirsin ama hızlı bağlanmadan önce kişinin samimiyetini test etmen faydalı olacak. Romantizm duygularının arttığı bu dönemde, mantığını devrede tutmak seni koruyacak. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…