12 Eylül Cuma İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için oldukça hareketli ve umut dolu bir gün olacak gibi görünüyor! Kariyerinde Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, adeta bir kozmik destek ekibi gibi senin yanında. İster ortaklıkla yürüttüğün işlerde, isterse yatırımlarında ya da finansal desteklerinle ilgili konularda, beklenmedik ve hoş bir sürprizle karşılaşabilirsin. Belki de uzun zamandır beklediğin bir yatırım geri dönüşü, belki de ortaklı işlerinde bir kolaylık söz konusu olabilir.

Merkür ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu ise eski bir borç, miras ya da paylaşım konusunu yeniden gündemine taşıyabilir. Belki uzun zamandır üzerinde düşündüğün, belki unutmuş olduğun bir borç ya da miras konusu bugün yeniden karşına çıkabilir. Evren, sana bu konularda yardımcı olacak fırsatlar sunmata hazır!

Aşk hayatında ise bugün, derin duyguların ön plana çıkabilir. Eski yaralarını onarmanın zamanı geldi. Belki de geçmişte yaşadığın bir aşk acısı, belki de bir ilişkide yaşadığın güvensizlikler... Bugün, bu yaraları iyileştirmenin ve daha güvenli bir ilişki adımı atmanın tam zamanı. Unutma, her yara zamanla iyileşir ve sen de bugün, aşk hayatında yeni bir sayfa açmak için gereken cesareti bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…