7 Eylül Pazar İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gökyüzündeki büyülü dansa göz atmanın tam sırası! Balık burcundaki Dolunay ve Ay Tutulması, kariyer sahneni tamamen yeniden şekillendirebilir ve bu, adeta bir dönüm noktası olabilir. Tam da bu noktada uzun süre boyunca üzerinde titizlikle çalıştığın bir projenin sonuçlarını görmeye başlayabilirsin ya da otorite figürleriyle arandaki ilişkilerinde önemli bir ilerleme kaydedebilirsin.

Öte yandan belki de artık seni dibe çeken işlerden ve sorumluluklardan da kurtulabilirsin. Bu aşamada, gözün yeni bir fırsatların üzerinde olsun! Çünkü hem sahnede ışıldayan bir yıldız gibi görünüyorsun hem de ışığınla tüm dikkatleri üzerine çekiyorsun. Ancak, iş yerinde seni zorlayan patronlar veya yöneticilerle karşı karşıya gelme ihtimalin de var. Kariyerinle ilgili bir kararın artık daha fazla ertelenemeden atarsan, gücü ve otoriteyi de eline alabilirsin.

Aşk hayatında ise bugün romantik ve duygusal anlamda hassasiyetin artırıyor. Balık Dolunayı'nın güçlü çekimi sayesinde sevgilinle derin ve anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Bu sayede, artık ilişkinizin hangi yöne doğru ilerleyeceğini belirleyebilirsin. Yani, bir karar vermen gerek: Tamam mı, devam mı? Tabii bu kararı alırken, ilişkinden neler beklediğini iyice düşünmeli bu aşkın akıbetine karar verirken ayrılığı da göze almalısın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…