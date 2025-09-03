4 Eylül Perşembe İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, hayatında yeni bir sayfa açmanı sağlayabilir. Bu, belki yeni bir eğitim programına başlamak, belki yeni bir yolculuğa çıkmak anlamına gelebilir. Hatta belki de uzun zamandır aklında olan o proje için ilk adımı atmanın tam zamanıdır.

Bu süreçte yeni insanlarla tanışma ihtimalin oldukça yüksek. Bu kişilerle kuracağın bağlantılar, uzun vadeli iş ilişkilerine dönüşebilir. Ancak Ay ile Chiron karesi, geçmişte aldığın eleştirilerin hâlâ zihninde yer ettiğini gösterebilir. Bu durumda kendini ispat etme çabasına girebilirsin. Fakat buna ihtiyacın olmadığını bilmeli ve sadece kendin için yeni başlangıçlara odaklanmalısın!

Aşk hayatında ise bugün, yeni deneyimlere açık olman, sana farklı bir perspektif kazandıracak. Jüpiter ile Kuzey Ay Düğümü üçgeni, senin ve partnerin arasında geleceğe dair umut dolu konuşmalar yapmanı kolaylaştıracak. İşte şimdi evlilikten söz edebiliriz, değil mi? Görünen o ki bugün ilişkin boyut atlayacak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…