12 Eylül Cuma İkizler Burcu Günlük Para Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün senin için adeta bir enerji fırtınası ve umut rüzgarları esiyor. Kariyerindeki yolculuğunda, Güneş ile Jüpiter'in oluşturduğu altmışlık, senin için adeta bir kozmik destek ekibi oluşturuyor. Bu ikili, ister iş ortaklıklarında, isterse yatırımlarında ya da finansal desteklerinle ilgili konularda, seni beklenmedik ve hoş bir sürprizle buluşturabilir. Belki de uzun zamandır beklediğin bir yatırımın geri dönüşünü alabilir, belki de ortaklı işlerinde bir kolaylık yaşayabilirsin.

Ancak bu enerji dolu gününde, Merkür ile Güney Ay Düğümü'nün kavuşumu, eski bir borç, miras ya da paylaşım konusunu yeniden gündeminin merkezine taşıyabilir. Belki uzun zamandır üzerinde düşündüğün, belki de artık hafızanın tozlu raflarına kaldırdığın bir borç ya da miras konusu, bugün yeniden karşına çıkabilir. Ancak endişelenme, evren bu konularda sana yardımcı olacak fırsatlar sunmak için adeta bekliyor. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…