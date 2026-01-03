Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ocak Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Mars ile Plüton'un karşıt açıda bulunması, bedeninde bir enerji birikimine işaret ediyor. Ancak durumun kritik noktası şu ki, bu enerjiyi stres olarak değil, hareketle boşaltman gerekiyor.

Biraz hareket etmek, enerjini dışarıya vurmak için harika bir yöntem. Belki kısa bir yürüyüşe çıkabilir, hafif tempo bir egzersiz yapabilir ya da müziğin ritmine kendini bırakarak esneme hareketleri yapabilirsin. Bu, hem bedenini rahatlatacak hem de enerjini olumlu yönde kullanmana yardımcı olacak.

Unutma, bugün enerjini bastırmak yerine akıtmak senin elinde. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…