Günlük Burç Yorumuna Göre 2 Aralık Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Venüs ve Plüton'un olumlu açısı, iş hayatında seni bir adım öne çıkaracak güçlü bir enerji ile karşılıyor. Toplantılarda nasıl söz alacağını, insanları nasıl ikna edeceğini ve hızlı karar verme yeteneğini kullanarak, rakiplerinin önüne geçme şansın var. Özellikle bugün, daha önce yarım kalmış bir konuyu toparlamak ve bu durumdan güçlü bir şekilde çıkmak için harika bir fırsatın var. Çevrende adeta 'lider sensin' enerjisi dolaşıyor.

Öte yandan bugün, gizli bir bilgiye ulaşman da an meselesi! Pozisyon değişiklikleri, maaş süreçleri veya işten çıkarma süreçlerine ilişkin edindiğin bilgi karşısında büyük bir avantaj sağlayabilirsin. Tam da bu noktada Plüton'dan da aldığın enerji ile hayatını şekillendirebilirsin. Önceden aksiyom alacak enerjiye ve bilgiye sahip olmanın avantajı ile yeni bir iş arayışına girebilir ya da iş yerinde rekabeti kızıştırabilirsin, seçim senin!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Venüs ve Plüton'un pozitif etkileşimi, tutkulu ama bir o kadar da fırtınalı bir dönemi beraberinde getiriyor. Bugün, bir kıskançlık krizi aniden yükselerek romantik ilişkini zorlayabilir. Belki de partnerin, seni başka biriyle kıyaslayabilir ve bu durum, kalbini hızla soğutabilir. Bu durumda ne yapacağını bilmek önemli. Çünkü bu enerjiyi doğru yönetebilirsen, belki de ilişkinde yeni bir sayfa açabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…