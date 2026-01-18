onedio
article/comments-white
article/share-white
Boğa Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 19 Ocak - 25 Ocak haftasında Boğa ve yükselen Boğa burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Merkür, Kova burcuna geçiş yapıyor. Hava burcunun özgür ruhu Kova'nın enerjisi ise bu geçiş ile birlikte sana yansıyor. Bu süreçte, sinir sistemin hassas olabilir. Zira düşünce hızının artmasıyla bedende belirgin bir gerilim oluşturabilir. Bu nedenle, gevşemeyi bilinçli bir şekilde seçmek ve bu süreçte kendine daha fazla zaman ayırmak önemli olacak.

Haftanın genelinde, çene, omuz ve boyun bölgeni rahatlatacak egzersizler ve pratikler yapmak, bu gerilimi azaltmanın en etkili yolu olabilir. Kendini bir yoga matının üzerinde bulabilir veya bir meditasyon seansına katılabilirsin. Aksi taktirde boynunda bir tutulma ve çeneni sıkma sorunları artabilir. 

Bu arada, beslenme alışkanlıklarına da bir göz atmanın tam zamanı! Belki bir detoks suyu tarifi denemek veya daha fazla yeşillik tüketmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

