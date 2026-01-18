Sevgili Boğa, bu hafta Merkür, Kova burcuna geçiş yapıyor. Hava burcunun özgür ruhu Kova'nın enerjisi ise bu geçiş ile birlikte sana yansıyor. Bu süreçte, sinir sistemin hassas olabilir. Zira düşünce hızının artmasıyla bedende belirgin bir gerilim oluşturabilir. Bu nedenle, gevşemeyi bilinçli bir şekilde seçmek ve bu süreçte kendine daha fazla zaman ayırmak önemli olacak.

Haftanın genelinde, çene, omuz ve boyun bölgeni rahatlatacak egzersizler ve pratikler yapmak, bu gerilimi azaltmanın en etkili yolu olabilir. Kendini bir yoga matının üzerinde bulabilir veya bir meditasyon seansına katılabilirsin. Aksi taktirde boynunda bir tutulma ve çeneni sıkma sorunları artabilir.

Bu arada, beslenme alışkanlıklarına da bir göz atmanın tam zamanı! Belki bir detoks suyu tarifi denemek veya daha fazla yeşillik tüketmek sana iyi gelebilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…