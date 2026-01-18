onedio
Boğa Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Ocak - 25 Ocak haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 19 Ocak - 25 Ocak haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta Güneş ve Plüton'un Kova burcunda bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, aşk hayatında derin ve dönüştürücü bir etki yaratabilir. Artık yüzeysel ilişkilerden çok daha fazlasını arzulayabilir ve daha derin, daha anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu durum, mevcut ilişkini detaylı bir şekilde gözden geçirmene neden olabilir. Ve eğer ilişkinde gelecek görmüyorsan, belki de ayrılık kararı almanın zamanı geldi demektir! 

Tabii bekar Boğa burçları için de bu hafta oldukça hareketli geçebilir. Güneş ve Plüton'un kavuşumu, güçlü bir çekime ve kontrol edilmesi zor duygulara sürükleyebilir seni! Ancak unutma ki gerçek aşkı bulmaya odaklanmışsan, bu duygulardan hızla sıyrılabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
