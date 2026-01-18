Sevgili Boğa, bu hafta Güneş ve Plüton'un Kova burcunda bir araya gelerek oluşturduğu kavuşum, aşk hayatında derin ve dönüştürücü bir etki yaratabilir. Artık yüzeysel ilişkilerden çok daha fazlasını arzulayabilir ve daha derin, daha anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu durum, mevcut ilişkini detaylı bir şekilde gözden geçirmene neden olabilir. Ve eğer ilişkinde gelecek görmüyorsan, belki de ayrılık kararı almanın zamanı geldi demektir!

Tabii bekar Boğa burçları için de bu hafta oldukça hareketli geçebilir. Güneş ve Plüton'un kavuşumu, güçlü bir çekime ve kontrol edilmesi zor duygulara sürükleyebilir seni! Ancak unutma ki gerçek aşkı bulmaya odaklanmışsan, bu duygulardan hızla sıyrılabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…