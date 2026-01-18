Sevgili Boğa, bu hafta Merkür, Kova burcuna geçiş yaparak iş yaşamında yeni bir dönem başlatıyor. Belki de bir süredir yavaş ilerlediğini hissettiğin konular, bu hafta birden bire netleşebilir. İşteki toplantılar, e-posta trafiği ve beyin fırtınaları, beklediğinden daha verimli ve sonuç odaklı geçebilir. Sıradan ve klişe çözüm önerileri yerine, alışılmışın dışında, yaratıcı ve mantıklı çözümlerle fark yaratabilirsin.

Bu hafta, iş hayatında esneklik de önem kazanıyor. 'Ben böyle alıştım' demek yerine, yeni durum ve görevlere açık olman; yeni bir görev ya da sorumlulukları senin için korkutucu bir durum olmaktan çıkarıp motivasyon kaynağı haline getirebilir. Artık kısa vadeli düşünmek yerine, geniş bir perspektif kazanıyorsun ve bu da seni bir adım öne taşıyabilir.

Haftanın sonunda, o beklediğin geri bildirimi aldığında ise öz güvenini yükseltecek. Başarının alkışlanmasına hazır ol! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…