Sevgili Boğa, haftanın genelinde Merkür'ün Kova burcuna geçişi, kariyerini etkileyen bir döneme işaret ediyor. Daha önce belki de yavaş ilerlediğini düşündüğün konular, bu hafta aniden netleşebilir. İş hayatında toplantılar, yazışmalar ve fikir alışverişleri beklediğinden daha verimli geçebilir. Sıradan çözüm önerileri yerine, mantıklı ama alışılmışın dışında çözümlerle fark yaratıyorsun.

Bu hafta iş hayatında esneklik de önem kazanıyor unutma! 'Ben böyle alıştım' demek yerine, yeni durum ve görevlere açık olman, senin için büyük avantaja dönüşebilir. Böylece yeni bir görev ya da sorumluluk, senin için korkutucu olmaktan ziyade, motivasyon kaynağı haline gelebilir. Artık kısa vadeli düşünmek yerine, daha geniş bir perspektif kazanıyorsun. Haftanın sonunda aldığın olumlu bir geri bildirim, öz güvenini yükseltebilir. Başarının alkışlanmasına hazır ol!

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, derin ve dönüştürücü bir etki yaratıyor. Yüzeysel ilişkiler yerine, daha derin ve anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu yüzden mevcut ilişkini enine boyuna düşünebilir, ilişkide gelecek görmüyorsan ayrılık kararı da alabilirsin. Tabii bekarsan, güçlü bir çekime ve kontrol edilmesi zor duygulara kapılabilirsin. Ancak gerçek aşkı bulmaya odaklandığın için bu duygulardan çabucak cayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…