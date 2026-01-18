onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 19 Ocak - 25 Ocak Boğa Burcu Haftalık Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
19 - 25 Ocak 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.01.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 19 Ocak - 25 Ocak haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ocak - 25 Ocak haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, haftanın genelinde Merkür'ün Kova burcuna geçişi, kariyerini etkileyen bir döneme işaret ediyor. Daha önce belki de yavaş ilerlediğini düşündüğün konular, bu hafta aniden netleşebilir. İş hayatında toplantılar, yazışmalar ve fikir alışverişleri beklediğinden daha verimli geçebilir. Sıradan çözüm önerileri yerine, mantıklı ama alışılmışın dışında çözümlerle fark yaratıyorsun.

Bu hafta iş hayatında esneklik de önem kazanıyor unutma! 'Ben böyle alıştım' demek yerine, yeni durum ve görevlere açık olman, senin için büyük avantaja dönüşebilir. Böylece yeni bir görev ya da sorumluluk, senin için korkutucu olmaktan ziyade, motivasyon kaynağı haline gelebilir. Artık kısa vadeli düşünmek yerine, daha geniş bir perspektif kazanıyorsun. Haftanın sonunda aldığın olumlu bir geri bildirim, öz güvenini yükseltebilir. Başarının alkışlanmasına hazır ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatına baktığımızda ise Güneş ve Plüton'un Kova burcundaki kavuşumu, derin ve dönüştürücü bir etki yaratıyor. Yüzeysel ilişkiler yerine, daha derin ve anlamlı bağlar kurma ihtiyacı hissedebilirsin. Bu yüzden mevcut ilişkini enine boyuna düşünebilir, ilişkide gelecek görmüyorsan ayrılık kararı da alabilirsin. Tabii bekarsan, güçlü bir çekime ve kontrol edilmesi zor duygulara kapılabilirsin. Ancak gerçek aşkı bulmaya odaklandığın için bu duygulardan çabucak cayabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Boğa Burcu Yorumu

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Boğa Burcu Yorumu

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Boğa Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Boğa burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın