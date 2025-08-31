onedio
Eylül Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Eylül 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Başak ve yükselen Başak burçlarının Eylül ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Eylül ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bu ayın ilk günlerinde, Merkür'ün etkileyici hareketiyle sağlığına daha fazla odaklanman gerektiğini hissedebilirsin. Bu dönemde, düzenli bir yaşam tarzı benimsemek ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sana iyi gelecektir. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmen için bu süreci değerlendirebilirsin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın büyülü enerjisi, ilişkilerindeki duygusal yüklerini hafifletme konusunda sana yardımcı olacak. Belki de uzun zamandır üzerinde hissettiğin ağırlıkları bu dönemde serbest bırakabilirsin.  Ayın son günlerindeyse Venüs'ün cazibeli enerjisi devreye giriyor. Bu dönemde, bedenine özen göstermek ve kendine biraz daha zaman ayırmak, sana şifa olarak geri dönecektir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

