Eylül Başak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Başak, bu ayın ilk günlerinde, Merkür'ün etkileyici hareketiyle sağlığına daha fazla odaklanman gerektiğini hissedebilirsin. Bu dönemde, düzenli bir yaşam tarzı benimsemek ve sağlıklı alışkanlıklar edinmek, hem fiziksel hem de ruhsal anlamda sana iyi gelecektir. Kendini daha enerjik ve canlı hissetmen için bu süreci değerlendirebilirsin.

Ayın ortasına geldiğimizde ise Dolunay'ın büyülü enerjisi, ilişkilerindeki duygusal yüklerini hafifletme konusunda sana yardımcı olacak. Belki de uzun zamandır üzerinde hissettiğin ağırlıkları bu dönemde serbest bırakabilirsin. Ayın son günlerindeyse Venüs'ün cazibeli enerjisi devreye giriyor. Bu dönemde, bedenine özen göstermek ve kendine biraz daha zaman ayırmak, sana şifa olarak geri dönecektir. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…