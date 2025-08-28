onedio
29 Ağustos Cuma Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Başak Burcu
29 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 29 Ağustos Cuma günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 29 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları



Sevgili Başak, bugün Uranüs ile Neptün arasında oluşan altmışlık, sana sağlık alanında yenilenme ve tazelik fırsatı sunuyor. Dün belki işteki yoğunluk ya da üzerinde biriken stres seni biraz yıpratmış olabilir, belki de enerjini tüketmiş hissediyorsun. Ama bugün, bedenini daha iyi dinleyerek, onunla daha fazla iletişim kurarak ihtiyacın olan desteği verebileceğin bir gün olacak.

Özellikle sindirim ve bağırsak sağlığına ekstra özen göstermen gereken bir dönemdesin. Hafif, doğal ve sağlıklı beslenme sana çok fayda sağlayacak. Belki bir çorba, belki bir salata... Kısacası, vücudunu ağır ve yağlı yiyeceklerle yormadan, ona hafif ve besleyici gıdalar sunarak kendini daha iyi hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

