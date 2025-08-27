onedio
28 Ağustos Perşembe Başak Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

28 Ağustos 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Başak ve yükselen Başak burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 28 Ağustos Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 28 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu günlük medikal astroloji yorumları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün gökyüzünden gelen önemli uyarıları dikkatle işitmelisin. Gün boyu sürecek yoğun iş temposu ve Venüs ile Plüton karşıtlığının enerjisi, hassas sindirim sistemini olumsuz etkileyebilir. Bu durum, karın bölgende gerginliğe ve rahatsızlığa yol açabilir.

İşte bu yüzden hafif öğünler ve bol su tüketimine dikkat etmelisin! Sindirim sistemini rahatlatmak ve enerjini yükseltmek için öğünlerini hafif tutmaya özen göster. Ağır ve yağlı yiyeceklerden kaçın; bunun yerine sebze ve meyve ağırlıklı bir beslenme planı uygula. Ayrıca, su tüketimini artırarak vücudunun ihtiyaç duyduğu sıvıyı karşılamayı da unutma. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

