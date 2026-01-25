Sevgili Balık, bu hafta Neptün'ün Balık burcuna yaptığı etkileyici geçişe tanıklık ediyoruz. Bu geçiş, beden-zihin bağlantını oldukça hassas bir hale getiriyor. Yani bu hafta kendini biraz daha yorgun hissedebilirsin. Ancak bu yorgunluğun sebebinin fiziksel değil, zihinsel olduğunu unutma. Belki de biraz meditasyon, belki de biraz daha fazla uyku senin için iyi olabilir.

Ayrıca, Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi de hayatına dokunacak. Bu Dolunay, kalp ritmini ve tansiyonunu hassaslaştırabilir. Bu yüzden bu hafta tempoyu biraz düşürmek, daha sakin ve ağır adımlar atmak önemli olacak. Kendine biraz daha fazla zaman ayır, hızlı yaşamayı bir kenara bırak ve sakinleş! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…