26 Ocak - 1 Şubat Balık Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ocak - 1 Şubat haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta Neptün'ün Balık burcuna yaptığı etkileyici geçişe tanıklık ediyoruz. Bu geçiş, beden-zihin bağlantını oldukça hassas bir hale getiriyor. Yani bu hafta kendini biraz daha yorgun hissedebilirsin. Ancak bu yorgunluğun sebebinin fiziksel değil, zihinsel olduğunu unutma. Belki de biraz meditasyon, belki de biraz daha fazla uyku senin için iyi olabilir. 

Ayrıca, Aslan burcundaki Dolunay'ın enerjisi de hayatına dokunacak. Bu Dolunay, kalp ritmini ve tansiyonunu hassaslaştırabilir. Bu yüzden bu hafta tempoyu biraz düşürmek, daha sakin ve ağır adımlar atmak önemli olacak. Kendine biraz daha fazla zaman ayır, hızlı yaşamayı bir kenara bırak ve sakinleş! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Reklam

