26 Ocak - 1 Şubat Balık Burcu Haftalık Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
26 Ocak 2026 - 1 Şubat 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
25.01.2026 - 18:16

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 26 Ocak - 1 Şubat haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 26 Ocak - 1 Şubat haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta yönetici gezegenin Neptün, Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu, maddi konular ve öz değer alanında uzun vadeli bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Böylece gökyüzü, kariyer hayatında kazanç ve tatmin dengesini yeniden tanımlaman için bir fırsat sunuyor. Bu süreçte belki de daha önce hiç düşünmediğin yeni bir iş modeli veya kazanç kapısı açılabilir.

Zira artık hafta ortasına geldiğimizde, yeteneklerini daha cesur ve kararlı bir şekilde sergileyebilirsin. Kendini küçümsemek yerine, yeteneklerinin farkına varmak ve onları değerlendirmek, bu hafta senin için çok şeyi değiştirebilir. Özellikle sezgisel yatırımlar, bu hafta senin için fırsata dönüşebilir ve maddi kazançlar sağlayabilirsin.

Peki ya aşk? Sıkı dur, bu hafta Aslan burcunda bir Dolunay yaşanacak. Bu Dolunay, aşk hayatında günlük düzenini ve ilişki dinamiklerini netleştirmen için bir fırsata dönüşecek. Romantik ilişkinin seni besleyip beslemediğini fark etmen, kolaylaşacak. Sahi, aşk sana iyi geliyor mu? Yoksa partnerinle arandaki sadece alışkanlık mı? İşte bunun yanıtını bulup bir karar verme zamanı geldi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

